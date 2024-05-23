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У Великій Британії розкрили втрати рф від їхніх дронів – The Telegraph

23 травня 2024, 21:07
У Великій Британії розкрили втрати рф від їхніх дронів – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Розвідувальні БПЛА подолали російські системи ППО в окупованому Криму, каже Шаппс.

З початку повномасштабної війни Велика Британія передала Україні понад чотири тисячі безпілотних літальних апаратів вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомив британський міністр оборони Грант Шаппс, пише The Telegraph.

Ці дрони вже знищили російську техніку на суму 1 мільярд фунтів стерлінгів. Мова йде про понад 30 різних типів БПЛА. Протягом наступного року Лондон витратить ще 325 мільйонів на дрони для України.

Шаппс зазначив, що британські розвідувальні дрони подолали "високопотужні" російські системи протиповітряної оборони в окупованому Криму, а БПЛА середньої вантажопідйомності допомогли поповнити запаси українських військ генераторами, продуктами харчування, водою і боєприпасами. 

Він також відзначив дрони, які наводили українську артилерію і ракети на російські цілі, та ударні безпілотники з одностороннім рухом, які успішно "зробили свій внесок".

дрониВелика Британіявійна в Україніросія-агресор

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