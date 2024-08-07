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У Великій Британії сьогодні очікують щонайменше 30 протестів

07 серпня 2024, 11:53
У Великій Британії сьогодні очікують щонайменше 30 протестів
Фото: з вільного доступу
Наразі відомо про понад 400 арештів учасників подій.
У Сполученому Королівстві поліція готується до нових можливих заворушень у всій Англії, які спалахнули після того, як  29 липня у місті Саутпорт вбили трьох дівчаток у танцювальному клубі.
 
Про це пише BBC.
 
Нападником виявився 17-річний хлопець, в Інернеті поширилася дезінформація, що підозрюваний був шукачем притулку.
 
Відомо, що на сьогодні може бути заплановано щонайменше 30 протестів. Мобілізовано близько 6000 офіцерів поліції.
 
Прем’єр-міністр Кір Стармер, який минулої ночі він головував на черговій екстреній урядовій зустрічі Cobra, пообіцяв громадам, що вони будуть у безпеці.
 
Протести спочатку відбулися у Саутпорті, а потім вийшла за межі міста. Ультраправі протестували й в Лондоні, де також відбулися сутички з поліцією.  Станом на сьогодні відомо, що було здійснено понад 400 арештів. Близько 100 особам висунули звинувачення у причетності до заворушень. Зараз ці справи починають розглядати суди.
 
Через посилення тиску на систему кримінального правосуддя у в’язницях доступні 500 додаткових місць.
 
Поліція встановлює кількість постраждалих. Минулої ночі поліція Південного Йоркшира повідомила, що загалом 51 людина отримала поранення біля готелю Holiday Inn Express у Ротерхемі. У графстві Мерсісайд раніше повідомляли про 53 поранених під час заворушень у Саутпорті минулого вівторка.
протестиВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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