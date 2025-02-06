У Великій Британії створили робота-собаку для знешкодження бомб

Розробка, яка пройшла успішні випробування, значно зменшить ризики для військових.

У Великій Британії створили роботизованого собаку, який знешкоджує бомби.

Про це пише Interesting Engineering.

Роботи успішно пройшов тестування, під час якого вдало виявляли та знешкоджували вибухові пристрої.

Випробування, які організувало Міністерство оборони ВеликоЇ Британії, складалися з низки "сценаріїв". Кожен із них передбачав виконанням "собаками" різних завдань: автономне відчинення та зачинення дверей, пересування сходами, інспекцію саморобних вибухових пристроїв та застосування спеціальних засобів-руйнівників для їхньої нейтралізації.

"Тестування провела Лабораторія оборонної науки та технологій (Dstl). Воно тривало чотири дні, включали віддалену класифікацію та ідентифікацію загроз за допомогою сенсорів на роботах, нейтралізацію бомб з використанням роботизованих собак, а також виконання роботами таких завдань, як відчинення дверей та подолання сходових прольотів", - сказано у публікації.