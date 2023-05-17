У Великій Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі

Лондон не має наміру передавати Києву винищувачі Eurofighter Typhoon.

Велика Британія не має наміру передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Проте Лондон готовий допомагати з навчанням українських пілотів у довгостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час пресконференції.

Він зазначив, що такі винищувачі "не будуть правильним вибором".

"Велика Британія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором", – заявив Воллес.

15 травня британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що його країна не планує передавати Києву винищувачі, бо захисники України вирішили розпочати навчання на F-16.