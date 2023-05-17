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У Великій Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі

17 травня 2023, 17:31
У Великій Британії відповіли, чи планують передавати Україні свої винищувачі
Фото: naked-science
Лондон не має наміру передавати Києву винищувачі Eurofighter Typhoon.

Велика Британія не має наміру передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Проте Лондон готовий допомагати з навчанням українських пілотів у довгостроковій перспективі.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес під час пресконференції.

Він зазначив, що такі винищувачі  "не будуть правильним вибором".

"Велика Британія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором", – заявив Воллес.

15 травня британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що його країна не планує передавати Києву винищувачі, бо захисники України вирішили розпочати навчання на F-16.

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