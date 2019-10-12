У Великій Британії запрацювала перша у Європі екомечеть

Дизайн мечеті розробили, спираючись як на ісламські, так і на англійські традиції

У Великій Британії в Кембриджі офіційно відкрили першу в Європі екомечеть. Вона спроєктована так, аби якнайменше шкодити екології.

Про це повідомляє Al Jazeera, повідомляє "Громадське".

Мечеть зроблена з деревини і мармуру. Усі електроприлади живляться від сонячних панелей. Храм також має систему, яка збирає дощову воду для побутових потреб, а всередині будівлі розміщені контейнери для сортування відходів.

Дизайн мечеті розробили, спираючись як на ісламські, так і на англійські традиції.

Фото: Twitter

Зводити храм почали ще у 2009 році, а завершили у квітні 2019 року. Будівництво фінасово підтримали тисячі донорів, а також уряди Туреччини і Катару.

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