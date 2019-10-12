ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Великій Британії в Кембриджі офіційно відкрили першу в Європі екомечеть. Вона спроєктована так, аби якнайменше шкодити екології.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Великій Британії запрацювала перша у Європі екомечеть
Дизайн мечеті розробили, спираючись як на ісламські, так і на англійські традиції
Фото: Громадське
Про це повідомляє Al Jazeera, повідомляє "Громадське".
Мечеть зроблена з деревини і мармуру. Усі електроприлади живляться від сонячних панелей. Храм також має систему, яка збирає дощову воду для побутових потреб, а всередині будівлі розміщені контейнери для сортування відходів.
Дизайн мечеті розробили, спираючись як на ісламські, так і на англійські традиції.
Фото: Twitter
Зводити храм почали ще у 2009 році, а завершили у квітні 2019 року. Будівництво фінасово підтримали тисячі донорів, а також уряди Туреччини і Катару.
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10 12 2019 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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