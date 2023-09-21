У Великій Британії затримали п’ятьох людей, які могли бути агентами рф

Звинувачення були висунуті після розслідування, проведеного столичною поліцією.

Королівська прокуратура Великої Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь російської федерації.



Про це повідомляє Sky News.

За даними видавництва, п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення у змові з метою шпигунства.



Серед них троє чоловіків і дві жінки: Орлін Русєв, 45 років; Бізер Джамбазов, 41 рік; Катрін Іванова, 31 рік; Іван Стоянов, 31 рік; Ваня Габерова, 29 років.

Керівник Управління з боротьби з особливо небезпечними злочинами та тероризмом ГПУ Нік Прайс, заявив, що їм буде пред'явлено звинувачення в змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.

У лютому Руссеву, Джамбазову та Івановій вже були висунуті звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу, з неправомірними намірами.