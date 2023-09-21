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У Великій Британії затримали п’ятьох людей, які могли бути агентами рф

21 вересня 2023, 17:53
У Великій Британії затримали п’ятьох людей, які могли бути агентами рф
Фото: polradio.pl
Звинувачення були висунуті після розслідування, проведеного столичною поліцією.

Королівська прокуратура Великої Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь російської федерації.

Про це повідомляє Sky News.

За даними видавництва, п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення у змові з метою шпигунства.

Серед них троє чоловіків і дві жінки: Орлін Русєв, 45 років; Бізер Джамбазов, 41 рік; Катрін Іванова, 31 рік; Іван Стоянов, 31 рік; Ваня Габерова, 29 років.

Керівник Управління з боротьби з особливо небезпечними злочинами та тероризмом ГПУ Нік Прайс, заявив, що їм буде пред'явлено звинувачення в змові з метою збору інформації, призначеної для прямого або опосередкованого використання ворогом з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави, в період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року.

У лютому Руссеву, Джамбазову та Івановій вже були висунуті звинувачення у володінні фальшивими документами, що посвідчують особу, з неправомірними намірами.

РосіяБританіяшпигунствовійна в Україніросія окупанти

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