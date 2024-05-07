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У Великій Британії заявили про злам бази Міністерства оборони – Sky News

07 травня 2024, 09:13
У Великій Британії заявили про злам бази Міністерства оборони – Sky News
Фото: Ukrinform
За даними журналістів, до цього причетний Китай.

Хакери зламали сервери Міноборони Великої Британії. У них містяться особисті дані військовослужбовців.

Про це повідомляє Sky News.

Уряд прямо не називає причетну до зламу країну, але, за даними Sky News, йдеться про Китай. Хакери атакували систему розрахунку заробітної плати чинних військовослужбовців і деяких ветеранів. Здебільшого було розкрито імена та банківські реквізити.

Сьогодні про масштабний витік даних розкажуть членам парламенту, також очікується виступ міністра оборони Гранта Шаппса. Китай можуть звинуватити у двох або трьох спробах злому співробітників Міноборони.

Зазначається, що міністерство протягом останніх 72 годин посилено працювало, щоб зрозуміти його масштаб.

 

хакериВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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