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У Венесуелі почалися протести після обрання Мадуро

30 липня 2024, 09:27
У Венесуелі почалися протести після обрання Мадуро
Фото: theguardian.com
В столиці поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу протестувальників.

Вчора, 29 липня, в кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як лідера Ніколаса Мадуро окружна виборча комісія офіційно оголосила переможцем президентських виборів.

Про це пише телерадіокомпанія CNN

Натовп вийшов на головну вулицю столиці, стукаючи каструлями і сковорідками, через перемогу Мадуро.

Правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів.

Також є інформація про те, що протести в інших містах, включаючи Маракай, де опозиційна активістка Естефанія Натера розповіла, що люди вийшли на вулиці, "щоб кричати і вимагати сказати правду, тому що ми знаємо реальні результати". 

Ще в одному штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро, про що свідчить відео в соціальних мережах.

Наступна доба буде вирішальною, аби побачити, як Мадуро відреагує на звинувачення проти нього. 

Експерти вважають, що в країні може виникнути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру. Вуличні демонстрації в попередні роки були придушені військовими, які довгий час підтримували Мадуро і його попередника, покійного Уго Чавеса.

Мадуро посміхався, коли входив до Національної виборчої ради перед церемонією в понеділок, на якій його було оголошено переможцем. Національна виборча рада, яка складається з союзників Мадуро, ще не оприлюднила остаточні результати голосування на недільних виборах.

Голосування було пронизане заявами про порушення. 

Так, свідки від опозиції відмовили в доступі до штаб-квартири Національної виборчої ради під час підрахунку голосів, а виборча комісія нібито перешкоджала опрацюванню більшої кількості голосів. Владу також звинувачували у фальсифікації результатів голосування в минулому, що вона заперечувала.

Уряд Мадуро контролює майже усі державні установи, включно з Національною виборчою комісією, яку у 2017 році компанія-розробник програмного забезпечення, що надала технологію голосування, звинуватила у маніпуляціях з даними про явку виборців. Раніше CNE заперечувала це твердження.

 
виборипротестиВенесуела

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