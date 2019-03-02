У Венесуелі проходять багатотисячні протести проти Мадуро, - ВІДЕО

Протестувальники сподіваються на швидкі зміни на краще і ствердження в країні демократії

Десятки тисяч людей по всій Венесуелі закликають президента Ніколаса Мадуро подати у відставку.

Жителі Венесуели закликають Мадуро покинути президентський пост, оскільки багато країн визнають легітимним главою країни Хуана Гуайдо, повідомляє The Guardian .

Протестувальники висловлюють подяку США, Ізраїлю, Колумбії, Бразилії та іншим країнам, що визнали Гуайдо президентом Венесуели.

Вони сподіваються на швидкі зміни на краще і ствердження в країні демократії.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні







