У Венесуелі проходять багатотисячні протести проти Мадуро, - ВІДЕО
Жителі Венесуели закликають Мадуро покинути президентський пост, оскільки багато країн визнають легітимним главою країни Хуана Гуайдо, повідомляє The Guardian .
Протестувальники висловлюють подяку США, Ізраїлю, Колумбії, Бразилії та іншим країнам, що визнали Гуайдо президентом Венесуели.
Вони сподіваються на швидкі зміни на краще і ствердження в країні демократії.
Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На виході з суду у Миколаєві чоловік розстріляв подружжя, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин