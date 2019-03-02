Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Венесуелі проходять багатотисячні протести проти Мадуро, - ВІДЕО

Протестувальники сподіваються на швидкі зміни на краще і ствердження в країні демократії
Десятки тисяч людей по всій Венесуелі закликають президента Ніколаса Мадуро подати у відставку.
У Венесуелі проходять багатотисячні протести проти Мадуро, - ВІДЕО Фото: theguardian.com

Жителі Венесуели закликають Мадуро покинути президентський пост, оскільки багато країн визнають легітимним главою країни Хуана Гуайдо, повідомляє The Guardian .

Протестувальники висловлюють подяку США, Ізраїлю, Колумбії, Бразилії та іншим країнам, що визнали Гуайдо президентом Венесуели.

Вони сподіваються на швидкі зміни на краще і ствердження в країні демократії.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні




 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2019 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.