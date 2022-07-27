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У вересні відбудуться збори акціонерів Twitter щодо продажу Маску

Акціонери зможуть дивитися засідання в прямому ефірі, а потім відбудеться голосування
Компанія Twitter Inc., що володіє соціальною мережею Twitter, проведе 13 вересня збори акціонерів, на якому відбудеться голосування щодо придбання компанії главою SpaceX і Tesla Ілоном Маском.
У вересні відбудуться збори акціонерів Twitter щодо продажу Маску Фото: twitter.com

Згідно з поданими документами до Комісії з цінних паперів і бірж США, збори акціонерів розпочнуться о 20:00 за київським часом і будуть доступні через веб-трансляцію.

Акціонери зможуть дивитися засідання в прямому ефірі, а потім відбудеться голосування.

Раніше рада директорів Twitter Inc. вже закликала своїх акціонерів схвалити продаж компанії главі SpaceX і Tesla Ілону Маску.

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27 07 2022 13:18
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