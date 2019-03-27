CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа квітень-червень 2019 року на строкову службу призвуть 18 752 чоловіків. Відповідне розпорядження схвалив Уряд 27 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У весняний призов до армії призвуть понад 18 тисяч чоловіків
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну
Фото: UNIAN
Із загальної кількості 9 тис. громадян направлять на службу безпосередньо у Збройні сили, 5 тис. 152 особи - у Національну гвардію, 4 тис. - у Держприкордонслужбу, а ще 600 осіб отримають розподіл у Державну спеціальну службу транспорту, інформує Громадське.
Кабмін виділив на проведення призову 73,79 млн грн. 35,4 млн грн піде на проведення набору до лав ЗСУ, 20,3 млн грн - на Нацгвардію, 15,7 млн грн - на Держприкордонслужбу та 2,4 млн грн - на Держспецтрансслужбу.
Нагадаємо, у межах осіннього призову в Україні на військову службу призвали 17 637 громадян.
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27 03 2019 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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