У весняний призов до армії призвуть понад 18 тисяч чоловіків

За квітень-червень 2019 року на строкову службу призвуть 18 752 чоловіків. Відповідне розпорядження схвалив Уряд 27 березня.

Із загальної кількості 9 тис. громадян направлять на службу безпосередньо у Збройні сили, 5 тис. 152 особи - у Національну гвардію, 4 тис. - у Держприкордонслужбу, а ще 600 осіб отримають розподіл у Державну спеціальну службу транспорту, інформує Громадське.

Кабмін виділив на проведення призову 73,79 млн грн. 35,4 млн грн піде на проведення набору до лав ЗСУ, 20,3 млн грн - на Нацгвардію, 15,7 млн грн - на Держприкордонслужбу та 2,4 млн грн - на Держспецтрансслужбу.