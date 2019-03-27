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У весняний призов до армії призвуть понад 18 тисяч чоловіків

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну
За квітень-червень 2019 року на строкову службу призвуть 18 752 чоловіків. Відповідне розпорядження схвалив Уряд 27 березня.
У весняний призов до армії призвуть понад 18 тисяч чоловіків Фото: UNIAN

Із загальної кількості 9 тис. громадян направлять на службу безпосередньо у Збройні сили, 5 тис. 152 особи - у Національну гвардію, 4 тис. - у Держприкордонслужбу, а ще 600 осіб отримають розподіл у Державну спеціальну службу транспорту, інформує Громадське.

Кабмін виділив на проведення призову 73,79 млн грн. 35,4 млн грн піде на проведення набору до лав ЗСУ, 20,3 млн грн - на Нацгвардію, 15,7 млн грн - на Держприкордонслужбу та 2,4 млн грн - на Держспецтрансслужбу.

Нагадаємо, у межах осіннього призову в Україні на військову службу призвали 17 637 громадян.
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27 03 2019 15:50
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