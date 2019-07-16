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У відділенні поліції Ірпеня застрелився 19-річний затриманий

Його підозрювали в замаху на вбивство своєї колишньої дівчини і її нового хлопця
В Ірпінському відділенні поліції застрелився 19-річний чоловік.
У відділенні поліції Ірпеня застрелився 19-річний затриманий Фото: npu.gov.ua

Його затримали за підозрою в замаху на вбивство колишньої дівчини і її нового хлопця - їм вистрілили ззаду в голову з травматичного пістолета. Потерпілих госпіталізували, повідомляє LB.ua.

Напад стався в Ірпені 15 липня близько 22:00.

Упродовж години підозрюваного - 19-річного жителя сусіднього Гостомеля - затримали на одній із вулиць його міста. При ньому знайшли пістолет.

Чоловіка в наручниках доставили в Ірпінське відділення поліції для оформлення затримання згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу та вилучення зброї.

У приміщенні підозрюваний невідомим чином звільнив одну руку з наручників, вихопив пістолет і почав погрожувати ним правоохоронцям. Ті, своєю чергою, теж дістали табельну зброю.

У цей час чоловік повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. Він помер через кілька годин у лікарні.

Самогубство зафіксовано камерами відеоспостереження.

За фактом події розпочали службове розслідування і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 345 (погроза співробітнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардеп фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

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16 07 2019 10:58
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