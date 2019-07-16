У відділенні поліції Ірпеня застрелився 19-річний затриманий
Його затримали за підозрою в замаху на вбивство колишньої дівчини і її нового хлопця - їм вистрілили ззаду в голову з травматичного пістолета. Потерпілих госпіталізували, повідомляє LB.ua.
Напад стався в Ірпені 15 липня близько 22:00.
Упродовж години підозрюваного - 19-річного жителя сусіднього Гостомеля - затримали на одній із вулиць його міста. При ньому знайшли пістолет.
Чоловіка в наручниках доставили в Ірпінське відділення поліції для оформлення затримання згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу та вилучення зброї.
У приміщенні підозрюваний невідомим чином звільнив одну руку з наручників, вихопив пістолет і почав погрожувати ним правоохоронцям. Ті, своєю чергою, теж дістали табельну зброю.
У цей час чоловік повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову. Він помер через кілька годин у лікарні.
Самогубство зафіксовано камерами відеоспостереження.
За фактом події розпочали службове розслідування і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 345 (погроза співробітнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардеп фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев