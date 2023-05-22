У Відні стартує перегляд програми МВФ з кредитування України

Уряд розраховує на підтримку МВФ в питанні консолідації фінансової підтримки.

У Відні 23 травня стартує програма МВФ з першого перегляду програми розширеного кредитування (EFF). З цієї нагоди прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з директором європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером.

Про це повідомляє пресслужбаКабміну.

В ході розмови сторони обговорили допомогу МВФ в євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні.

"Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", — відзначив Шмигаль.

Програма розширеного кредитування (EFF) загальним обсягом 15,6 млрд доларів була затверджена наприкінці березня 2023 року й розрахована на 4 роки. Вона є частиною великого пакета підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.