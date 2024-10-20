У Вільнюсі сталися підпали у будівлях міністерства оборони та генпрокуратури

Зловмисника затримали.

У неділю вранці у Вільнюсі сталася пожежа у будівлі міністерства національної оборони.

Про це повідомляє видання LRT.

За словами представника поліції, підозрюваного у підпалі затримано. Ним виявився литовець 1984 року народження, який поводився неадекватно.

Влада вважає, що цей ж чоловік підпалив сьогодні ще кілька об'єктів.

Як повідомили у департаменті протипожежного захисту та порятунку, о 07:12 надійшло повідомлення про те, що у міністерстві нацоборони спрацювала пожежна сигналізація, на першому поверсі будівлі утворилося сильне задимлення.