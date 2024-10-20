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У Вільнюсі сталися підпали у будівлях міністерства оборони та генпрокуратури

20 жовтня 2024, 19:25
У Вільнюсі сталися підпали у будівлях міністерства оборони та генпрокуратури
Фото: lrt.lt
Зловмисника затримали.
У неділю вранці у Вільнюсі сталася пожежа у будівлі міністерства національної оборони.
 
Про це повідомляє видання LRT.
 
За словами представника поліції, підозрюваного у підпалі затримано. Ним виявився литовець 1984 року народження, який поводився неадекватно.
 
Влада вважає, що цей ж чоловік підпалив сьогодні ще кілька об'єктів.
 
Як повідомили у департаменті протипожежного захисту та порятунку, о 07:12 надійшло повідомлення про те, що у міністерстві нацоборони спрацювала пожежна сигналізація, на першому поверсі будівлі утворилося сильне задимлення.
 
Пожежники виявили, що з боку двору горять дерев'яні вхідні двері, що не використовуються.
 
Коли ми прибули на місце, двері горіли відкритим полум'ям, приміщення було задимлене. Оскільки об’єкт непересічний, туди направили п’ять автоцистерн і штабний автомобіль. Досить швидко вдалося загасити пожежу”, ‒ розповіли рятувльники.
 
Після цього правоохоронці повідомили, що в неділю вранці підозрюваний підпалив ще кілька об'єктів: тимчасові дерев'яні конструкції та захисну плівку на першому поверсі будівлі Генеральної прокуратури Литви, двері загального під'їзду триповерхового будинку на столичній вулиці Адміну та контейнер для сміття на вулиці Лабдарю.
 
Нині за всіма скоєними підпалами підраховують збитки. Підозрюваного заарештовано. Розпочато досудове розслідування відповідно до статті 187 (частина 2) Кримінального кодексу Литовської Республіки”, ‒ додає LRT.

 

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