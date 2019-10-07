У Вірменії сталося масштабне відключення електрики

В енергомережі Вірменії сталася аварія, через яку ймовірні відімкнення електрики по всій країні.

Унаслідок аварії були відключені Єреванська ТЕС і енергоблок Разданської ТЕС, виробництво електроенергії знизилося до 35% від споживання, повідомляє LB.ua.

Через відімкнення електрики в Єревані перестали ходити потяги метро, їхніх пасажирів евакуювали. У багатьох містах були збої у водопостачанні, русі електротранспорту, роботі електронних сервісів, однак катастрофічних наслідків не сталося.

Через дві години після аварії Авінян повідомив, що вже вдалося забезпечити 70% попиту на електроенергію, роботи тривають, очікується, що робота ТЕС відновиться вже сьогодні.

Раніше через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях.