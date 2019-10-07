CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ енергомережі Вірменії сталася аварія, через яку ймовірні відімкнення електрики по всій країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вірменії сталося масштабне відключення електрики
Вдалося відновити до 70% виробництва електроенергії, роботи тривають
Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко
Унаслідок аварії були відключені Єреванська ТЕС і енергоблок Разданської ТЕС, виробництво електроенергії знизилося до 35% від споживання, повідомляє LB.ua.
Через відімкнення електрики в Єревані перестали ходити потяги метро, їхніх пасажирів евакуювали. У багатьох містах були збої у водопостачанні, русі електротранспорту, роботі електронних сервісів, однак катастрофічних наслідків не сталося.
Через дві години після аварії Авінян повідомив, що вже вдалося забезпечити 70% попиту на електроенергію, роботи тривають, очікується, що робота ТЕС відновиться вже сьогодні.
Раніше через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях.
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