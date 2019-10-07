Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Вірменії сталося масштабне відключення електрики

Вдалося відновити до 70% виробництва електроенергії, роботи тривають
В енергомережі Вірменії сталася аварія, через яку ймовірні відімкнення електрики по всій країні.
У Вірменії сталося масштабне відключення електрики Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Унаслідок аварії були відключені Єреванська ТЕС і енергоблок Разданської ТЕС, виробництво електроенергії знизилося до 35% від споживання, повідомляє LB.ua.

Через відімкнення електрики в Єревані перестали ходити потяги метро, їхніх пасажирів евакуювали. У багатьох містах були збої у водопостачанні, русі електротранспорту, роботі електронних сервісів, однак катастрофічних наслідків не сталося.

Через дві години після аварії Авінян повідомив, що вже вдалося забезпечити 70% попиту на електроенергію, роботи тривають, очікується, що робота ТЕС відновиться вже сьогодні.

Раніше через ускладнення погодних умов в Україні без електроенергії залишилися понад 600 населених пунктів у п’яти областях. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2019 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.