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У Вірменії тривають протести з вимогою відставки прем'єра Пашиняна

09 травня 2024, 20:35
У Вірменії тривають протести з вимогою відставки прем'єра Пашиняна
Фото: з відкритих джерел
На акцію вийшли тисячі людей.

9 травня у Єревані (столиця Вірменії) тисячі людей вийшли на акцію протесту через незгоду з делімітацією кордону з Азербайджаном.

Про це повідомляє видання Factor.

На площі Республіки архієпископ Баграт Галстян дав годину прем'єр-міністру Ніколу Пашиняну, аби той подав у відставку. Галстян додав, що готовий зустрітися з Пашиняном і обговорити умови звільнення.

Учасники акції 4 травня вийшли із прикордонного села Кіранц і дісталися до Єревану. Очолив ходу архієпископ Галстян.

Після операції в Нагірному Карабаху у вересні 2023 року Азербайджан заявив, що зміг відновити контроль над регіоном. Як відомо, Карабах був міжнародно визнаний частиною Азербайджану, де більшість населення складають вірмени. Він проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більш ніж 30 років тому.

У квітні Вірменія та Азербайджан провели часткову делімітацію кордону. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян виправдав передачу Азербайджану чотирьох сіл "загрозою війни".

Через декілька днів на кордоні між обома державами встановили перший прикордонний стовп.

війна в Україніросія-агресорВірменіяНікол Пашинян

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