У Вірменії жорстко висловилися з приводу ОДКБ. У кремлі відреагували

За словами Нікола Пашиняна, ОДКБ створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії.

Про це на II Всесвітньому вірменському саміті заявив прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

За його словами, доти, доки не будуть почуті відповіді ОДКБ на питання Вірменії, Єреван з кожною секундою все більше віддалятиметься від організації, і є велика ймовірність того, що вона перейде точку неповернення.

"І ми заморозили наше членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує своїх зобов'язань щодо безпеки щодо Вірменії, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії, її майбутньому існуванню, суверенітету та державності", - підкреслив політик.