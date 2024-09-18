Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Вірменії жорстко висловилися з приводу ОДКБ. У кремлі відреагували

18 вересня 2024, 15:55
У Вірменії жорстко висловилися з приводу ОДКБ. У кремлі відреагували
Фото: з відкритих джерел
За словами Нікола Пашиняна, ОДКБ створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії.
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) створює загрози для подальшого існування та державності Вірменії.
 
Про це на II Всесвітньому вірменському саміті заявив прем'єр-міністр цієї країни Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.
 
За його словами, доти, доки не будуть почуті відповіді ОДКБ на питання Вірменії, Єреван з кожною секундою все більше віддалятиметься від організації, і є велика ймовірність того, що вона перейде точку неповернення.
 
"І ми заморозили наше членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує своїх зобов'язань щодо безпеки щодо Вірменії, а й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії, її майбутньому існуванню, суверенітету та державності", - підкреслив політик.
 
Відповідаючи на питання, що обговорюється в ОДКБ, чи думає Вірменія про повернення в ОДКБ або чи намагається повернутися, Пашинян сказав, що членство в буде відновлено, коли на запитання, задані Вірменією, будуть дано вичерпні відповіді.
 
"Минуло рівно два роки з того часу, як ми зробили ці акцентування, і відповіді не тільки не прозвучали, але вже очевидно, що вони не прозвучать. доки ці відповіді не будуть почуті, Республіка Вірменія з кожною хвилиною і кожною секундою буде віддалятися від ОДКБ все далі і далі. Є велика ймовірність, що ми цю точку пройдемо. І ні в кого не буде законного приводу та підстав звинуватити нас у цьому", - резюмував Пашинян.
 
Тим часом у москві вже відреагували на цю заяву. За словами речника правителя рф путіна Дмитра Пєскова, кремль категорично не згоден з Пашиняном у його оцінці ОДКБ, від організації не виходить жодної загрози суверенітету Вірменії.
 
"росія продовжує і продовжуватиме контакти з Вірменією, це близький партнер", - сказав Пєсков.

 

Вірменіяодкбвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Виклик Хезболли. Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Виклик Хезболли. Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється