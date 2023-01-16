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У віці 95 років померла італійська кінозірка Джина Лоллобриджида

16 січня 2023, 15:51
У віці 95 років померла італійська кінозірка Джина Лоллобриджида
Фото: з вільного доступу
Італійська акторка Джина Лоллобриджида, яку колись називали "найкрасивішою жінкою у світі", померла у віці 95 років.
 
Газета Corriere della Sera повідомила, що перед смертю італійську кінозірку госпіталізували. Деякий час вона провела в лікарні.
 
Джина Лоллобриджида народилася 1927 року в італійському Субіако в родині мебляра. Підлітком вона працювала моделлю й брала участь у конкурсах краси, а в 1947 році посіла третє місце на конкурсі "Міс Італія".
 
У 1953 році роль у фільмі "Побити диявола" з Гемфрі Богартом принесла Лоллобриджиді міжнародну славу та мільйони шанувальників.
 
Джина також привернула увагу ексцентричного мільярдера Говарда Гʼюза, який запросив її до Голлівуду на кінопроби. Гʼюз не раз намагався спокусити її, незважаючи на те, що рік тому актриса вийшла заміж за словенського лікаря Мілко Шкофіча.
 
"Він раз у раз намагався мене дістати! Але йому не вдалося... між нами була занадто велика різниця. Я сказала йому: "Якщо ти втратиш усі свої гроші, то, можливо, я вийду за тебе заміж". Можливо, він був здивований, що є одна людина, яка не цікавиться його грошима", — згадувала Лоллобриджида в інтервʼю Vanity Fair.
 
Актриса також знялася у фільмах "Соломон і Шеба", "Горбань із Нотр-Дам", "Красива, але небезпечна". У 1960-х роках вона вивела новий сорт салату з кучерявим листям. Його назвали на її честь — "лолло россо".
 
 
У 1970-х роках Джина Лоллобриджида зосередилася на фотографії. Вона знімала Генрі Кіссінджера, Юрія Гагаріна, Грейс Келлі та багатьох інших видатних людей. Також Джина випустила ексклюзивне інтерв’ю з кубинським лідером Фіделем Кастро.
 
У 1999 році Лоллобриджида невдало балотувалася до Європейського парламенту від партії колишнього прем’єр-міністра Італії Романо Проді.
 
У кінозірки залишилися син Мілко та онук Дімітрі.
ІталіякіноДжина Лоллобриджида

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