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У вівторок мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС

24 червня 2024, 17:35
У вівторок мають затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС
Текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити на засіданні Ради ЄС із загальних питань.

У вівторок, 25 червня, Рада ЄС має затвердити текст угоди про гарантії безпеки між Україною і Євросоюзом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейського дипломата високого рівня.

За словами співрозмовника, текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити на засіданні Ради ЄС із загальних питань, що відбудеться у вівторок у Люксембурзі, і підписати найближчими днями після того.

"Формальне затвердження цієї угоди буде завтра (у вівторок) у рамках Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі", – сказав дипломат. 

Нагадаємо, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

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