У війні настав ключовий момент, Україна потребує значно більше зброї – Столтенберг

Україна потребує значного збільшення обсягів озброєння у ключовий момент російської повномасштабної агресії.

За його словами, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.

Генсек НАТО додав, що ситуація на фронті стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої у східному місті Бахмут продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.

"президент путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", – наголосив Столтенберг.