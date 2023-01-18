У війні настав ключовий момент, Україна потребує значно більше зброї – Столтенберг
18 січня 2023, 19:37
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Україна потребує значного збільшення обсягів озброєння у ключовий момент російської повномасштабної агресії.
"Це ключовий момент у війні і необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, ми повинні надати більше зброї сьогодні", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters на полях Давоського економічного форуму.
За його словами, Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та бронетехніки, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що наявне озброєння продовжує функціонувати.
Генсек НАТО додав, що ситуація на фронті стабілізувалася протягом останніх тижнів, але тривалі запеклі бої у східному місті Бахмут продемонстрували важливість надання більшої кількості озброєння для підтримки України.
"президент путін не демонструє жодних ознак готовності до миру, тож він має усвідомити, що не може перемогти на полі бою", – наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України.