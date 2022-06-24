Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У власності "Росатому" була будівля в центрі Києва на 60 млн грн

Поліція наклала на неї арешт
російський виробник ядерного палива, який підпорядковується "Росатому", мав у власності будівлю на київському Подолі за 60 мільйонів гривень.
У власності "Росатому" була будівля в центрі Києва на 60 млн грн Фото: aem-group.ru

Слідчі Нацполіції в межах розслідування про фінансування військової агресії росії встановили, що будівля у центрі Києва площею майже 1000 квадратних метрів належить російському виробнику ядерного палива - акціонерному товариству, яке безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом". Схоже, що йдеться про паливну компанію "ТВЕЛ".

Правоохоронці провели обшук у будівлі й на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва наклали на нерухомість арешт. Наразі розв'язується питання про передачу майна в управління АРМА.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2022 17:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.