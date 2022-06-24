БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИросійський виробник ядерного палива, який підпорядковується "Росатому", мав у власності будівлю на київському Подолі за 60 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У власності "Росатому" була будівля в центрі Києва на 60 млн грн
Поліція наклала на неї арешт
Фото: aem-group.ru
Слідчі Нацполіції в межах розслідування про фінансування військової агресії росії встановили, що будівля у центрі Києва площею майже 1000 квадратних метрів належить російському виробнику ядерного палива - акціонерному товариству, яке безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом". Схоже, що йдеться про паливну компанію "ТВЕЛ".
Правоохоронці провели обшук у будівлі й на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва наклали на нерухомість арешт. Наразі розв'язується питання про передачу майна в управління АРМА.
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