У власності "Росатому" була будівля в центрі Києва на 60 млн грн

Поліція наклала на неї арешт

російський виробник ядерного палива, який підпорядковується "Росатому", мав у власності будівлю на київському Подолі за 60 мільйонів гривень.

Слідчі Нацполіції в межах розслідування про фінансування військової агресії росії встановили, що будівля у центрі Києва площею майже 1000 квадратних метрів належить російському виробнику ядерного палива - акціонерному товариству, яке безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом". Схоже, що йдеться про паливну компанію "ТВЕЛ".

Правоохоронці провели обшук у будівлі й на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва наклали на нерухомість арешт. Наразі розв'язується питання про передачу майна в управління АРМА.