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У ВМС розкрили нові факти про знищення крейсера "Москва"

08 жовтня 2024, 20:51
У ВМС розкрили нові факти про знищення крейсера
Вся операція з потоплення крейсера відбулась приблизно за годину.
Знищення флагмана Чорноморського флоту рф крейсера "Москва" у 2022 році стало знаковою подією, яка змінила ситуацію на Чорному морі.
 
Про це розповіли у Військово-морських силах ЗС України. 
 
У ВМС розповіли нові деталі цієї операції, під час якої було застосовано дві українські ракети "Нептун".  
 
"Це була одна з тих операцій, які відбуваються у досить короткий час. Не можу сказати, що ми до неї не готувалися. Тому це така синергія – трохи вдачі, багато підготовки та, відповідно, розрахунку. Так – відпрацювала фактично вся вертикаль наших Військово-морських сил... Сама операція тривала трохи понад годину. Тут слід зазначити й виявлення цілі, й знищення відбулося за рахунок берегових ракетно-артилерійських військ ВМС з погодження, звісно, по вертикалі", - розповів в етері телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
 
За його словами, для ворога це стало несподіванкою, а важливим є те, що операція здійснена за рахунок застосування українських систем озброєння.
 
"Це також стало знаковою подією, тому що розроблявся цей комплекс саме для цього. Це було не перше його вдале застосування. Вже до того з українськими "Нептунами" мав можливість познайомитись один з фрегатів – носій крилатих ракет типу "Калібр" - в Чорному морі, після чого він відправився на ремонт", - каже речник.   
 
Він додав, що ВМС ЗСУ певною мірою допомогло російське нехлюйство, зверхність, за які противник досить дорого заплатив – втратив крейсер "Москва", який мав три ешелони протиповітряної оборони. Водночас, за словами Плетенчука, склалося враження, що два з них просто були "порожніми" –  на постах були відповідні військовослужбовці.
 
На цьому крейсері, за даними речника, штатних засобів для відбиття повітряних атак було більш ніж достатньо. Зокрема, три види озброєнь дальнього радіуса дії – аналог системи "С-300", середнього – "Оса" та ближнього – відповідні установки, що можуть щільним кулеметним вогнем вражати швидкісні цілі, але "вони не спрацювали".
 
Через те, що ЧФ рф втратив корабель першого рангу і після цього флагманом став корабель другого рангу, флот автоматично став флотилією.
 
"Це не приниження, це – формальність… "Москва" мала прикривати з повітря все угруповання, це взагалі навіть не морського базування крейсер, а океанічного. І для його можливостей це була калюжа, але стався випадок, коли можна в "чайній ложці втопитися", - пояснив Плетенчук.
 
Водночас він зазначив, що ворога недооцінювати не слід. Наразі у нього залишаються активними три підводні човни 636-го проєкту, які є носіями "Калібрів", три ракетні кораблі "Буян-М" (кожен має по 8 пускових установок під ракети) та два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров, які також є носіями "Калібрів".
ВМС Українивійна в Україніросія окупанти

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