У водах Румунії на міні підірвалося турецьке торгове судно

Турецьке вантажне судно Kafkametler вчора підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії.

Корабель залишився майже неушкодженим.

Про це повідомляє Reuters.

"Інцидент стався о 9:20 за Гринвічем біля гирла Дунаю – за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло. Інформацію надала британська компанія з безпеки морського судноплавства Ambrey", - пише видання.

Після вибуху судно стало на якір, аби з’ясувати наслідки пошкодження, і вже через 3 години продовжило рух. З членів команди ніхто не постраждав.

Джерело з українського уряду підтвердило агентству, що такий інцидент був, і це могла бути або зовсім стара міна часів Другої світової війни, або одна з нових російських.

Керівник турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer з посиланням на свої дані сказав, що інцидент стався із судном Kafkametler, воно отримало незначні пошкодження.

Оператор судна ще не відреагував на запит про коментар.

Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.