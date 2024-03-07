У Вологодській області рф сьогодні вранці безпілотник атакував металургійний завод "Сєвєрсталь"

Гендиректор заводу заявив про "технологічний інцидент".

Вранці 7 березня безпілотник атакував металургійний завод "Сєвєрсталі" в Череповці Вологодської області.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вибух стався біля 4-ї домни підприємства.

"Сьогодні вранці в доменному виробництві стався технологічний інцидент. Постраждалих немає. Один із агрегатів виведений у запланований раніше ремонт. Причини інциденту з'ясовуються", – заявив гендиректор заводу Євген Виноградов.

Пізніше губернатор Вологодської області Георгій Філімонов визнав, що вибух був пов'язаний із атакою БПЛА. Філімонов заявив, що постраждалих немає.