Китай має що розповісти про походження COVID-19 – глава ВООЗ

ВООЗ також запросила у Сполучених Штатів вихідні дані, що лежать в основі нещодавнього дослідження Міністерства енергетики США, в якому передбачається, що витік із лабораторії в Китаї, ймовірно, викликав пандемію COVID-19.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.



"Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження COVID-19", - заявив Гебреїсус, голова ВООЗ.

За його словами, всі наявні гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому організація просить Китай співпрацювати у цьому питанні.



"Якщо вони це зроблять, ми дізнаємося, що сталося, і як це почалося", - додав він.

Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За словами міжнародних дослідників, дані про перші дні пандемії COVID дають інформацію про її походження, зокрема, припускають роль єнотовидних собак у поширенні коронавірусу серед людей.



Доктор ВООЗ Марія Ван Керхове, технічний керівник COVID-19, сказала, що остання китайська інформація дає деякі підказки про походження, але не дає відповідей. Вона сказала, що ВООЗ зараз працює з вченими, щоб дізнатися більше про найперші випадки захворювання у 2019 році, наприклад, про місцезнаходження інфікованих.