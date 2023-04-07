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Китай має що розповісти про походження COVID-19 – глава ВООЗ

07 квітня 2023, 10:12
Китай має що розповісти про походження COVID-19 – глава ВООЗ
Молекула коронавіруса
ВООЗ також запросила у Сполучених Штатів вихідні дані, що лежать в основі нещодавнього дослідження Міністерства енергетики США, в якому передбачається, що витік із лабораторії в Китаї, ймовірно, викликав пандемію COVID-19.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

"Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження COVID-19", - заявив Гебреїсус, голова ВООЗ.

За його словами, всі наявні гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому організація просить Китай співпрацювати у цьому питанні.

"Якщо вони це зроблять, ми дізнаємося, що сталося, і як це почалося", - додав він.

Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За словами міжнародних дослідників, дані про перші дні пандемії COVID дають інформацію про її походження, зокрема, припускають роль єнотовидних собак у поширенні коронавірусу серед людей.
 

Доктор ВООЗ Марія Ван Керхове, технічний керівник COVID-19, сказала, що остання китайська інформація дає деякі підказки про походження, але не дає відповідей. Вона сказала, що ВООЗ зараз працює з вченими, щоб дізнатися більше про найперші випадки захворювання у 2019 році, наприклад, про місцезнаходження інфікованих.

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