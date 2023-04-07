Китай має що розповісти про походження COVID-19 – глава ВООЗ
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреїсус закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
"Без повного доступу до інформації, яку має Китай, ми не можемо точно визначити походження COVID-19", - заявив Гебреїсус, голова ВООЗ.
За його словами, всі наявні гіпотези на столі. Це позиція ВООЗ, і саме тому організація просить Китай співпрацювати у цьому питанні.
"Якщо вони це зроблять, ми дізнаємося, що сталося, і як це почалося", - додав він.
Вірус був уперше виявлений у китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За словами міжнародних дослідників, дані про перші дні пандемії COVID дають інформацію про її походження, зокрема, припускають роль єнотовидних собак у поширенні коронавірусу серед людей.
Доктор ВООЗ Марія Ван Керхове, технічний керівник COVID-19, сказала, що остання китайська інформація дає деякі підказки про походження, але не дає відповідей. Вона сказала, що ВООЗ зараз працює з вченими, щоб дізнатися більше про найперші випадки захворювання у 2019 році, наприклад, про місцезнаходження інфікованих.