У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі на тлі пандемії

Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро закликав відмовитися від подорожей без нагальної потреби, щоб скоротити ризики зараження хворобою.

Про це повідомляє The Guardian.

Він закликав людей мінімізувати поїздки навіть попри те, що відкриваються нові маршрути для подорожей.

"Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно", – сказав Набарро.

За його словами, подорожі дійсно збільшують ризик зараження COVID-19, адже так утворюється більше коло контактних осіб, тому підвищується ймовірність заразитися вірусом або поширити його.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 10 листопада виявлено 251 562 921 випадок COVID-19, зокрема 5 079 915 летальних, одужали 227 779 609 осіб.