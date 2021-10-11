CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро закликав відмовитися від подорожей без нагальної потреби, щоб скоротити ризики зараження хворобою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі на тлі пандемії
Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Guardian.
Він закликав людей мінімізувати поїздки навіть попри те, що відкриваються нові маршрути для подорожей.
"Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно", – сказав Набарро.
За його словами, подорожі дійсно збільшують ризик зараження COVID-19, адже так утворюється більше коло контактних осіб, тому підвищується ймовірність заразитися вірусом або поширити його.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 10 листопада виявлено 251 562 921 випадок COVID-19, зокрема 5 079 915 летальних, одужали 227 779 609 осіб.
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10 11 2021 15:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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