Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі на тлі пандемії

Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно
Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро закликав відмовитися від подорожей без нагальної потреби, щоб скоротити ризики зараження хворобою.
У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі на тлі пандемії Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Guardian. 
 
Він закликав людей мінімізувати поїздки навіть попри те, що відкриваються нові маршрути для подорожей.
 
"Я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви маєте – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно", – сказав Набарро.
 
За його словами, подорожі дійсно збільшують ризик зараження COVID-19, адже так утворюється більше коло контактних осіб, тому підвищується ймовірність заразитися вірусом або поширити його.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 10 листопада виявлено 251 562 921 випадок COVID-19, зокрема 5 079 915 летальних, одужали 227 779 609 осіб.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2021 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.