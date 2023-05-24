У ВООЗ засудили агресію рф проти України

Резолюція засуджує агресію росії проти України, у тому числі включаючи напади на медичні установи.

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, яка засуджує агресію росії проти України, зокрема напади на медичні установи.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція була прийнята 80 голосами проти 9. Ще 52 країн утрималися, а 36 були відсутні.



Пропозиція, висунута на щорічних зборах агентства ООН країнами Заходу, також закликає оцінити вплив російської агресії на сектор охорони здоров'я.

При цьому, росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена асамблеєю одразу, 62 голосами проти.