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У Воронежі, де розташовано аеродром, уночі літали безпілотники

16 січня 2024, 08:43
У Воронежі, де розташовано аеродром, уночі літали безпілотники
Фото: www.ekathimerini.com
Унаслідок збиття є пошкодження будинків.

У російському Воронежі, де розташовано аеродром, з якого б'ють по Україні, вночі лунали вибухи. Очевидці в пабліках писали, що над містом літали дрони.

Про це пише російськомовне бюро Радіо Свободи.

Telegram-канали писали, що внаслідок падіння уламків нібито пошкоджено декілька житлових будинків. Там вибиті вікна, в одному було загоряння на балконі. 

Ще низка пабліків писала про вибухи в районі аеропорту. Його використовують повітряно-космічні сили рф для завдання ударів по Україні.

Місцева влада впровадила в місті надзвичайний стан, заявив мер Воронежа. Губернатор каже, що всі БпЛА були збиті або нейтралізовані.

 
дронивійна в Україніросія окупантиВоронеж

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