У Воронезькій області рф атаковано склад з боєприпасами

Через атаку людей з двох населених пунктів було евакуйовано.

У ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

Про це заявив губернатор Воронезької області рф Олександр Гусєв.

Він повідомив, що ППО та РЕБ нібито знищила БпЛА літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. Попри загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів, за словами Гусєва, детонації не було.

За даними місцевих жителів, БпЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка.

Оперативні служби ухвалили рішення про тимчасову евакуацію жителів двох населених пунктів. Згодом займання вдалося ліквідувати і жителі повертаються до своїх будинків.