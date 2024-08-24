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У Воронезькій області рф детонує склад боєприпасів. Введено режим надзвичайної ситуації

24 серпня 2024, 09:15
У Воронезькій області рф детонує склад боєприпасів. Введено режим надзвичайної ситуації
Фото: firtka.if.ua
У росії стверджують, що внаслідок падіння уламків дронів почалася детонація "вибухонебезпечних об'єктів".
У ніч на суботу, 24 серпня, російське місто Острогозьк (Воронезька область) опинилося під ударом дронів, розпочалася пожежа, і нібито є постраждалий.
 
Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram-каналі.
 
За його даними, спочатку російські окупанти виявили та нібито знищили один дрон літакового типу.
 
"Унаслідок падіння уламків безпілотника в одному з муніципалітетів було загоряння трави, яке вже ліквідовано. За попередньою інформацією, осколкове поранення отримала одна людина. Великих руйнувань на землі немає", - стверджує він.
 
Пізніше Гусєв написав, що нібито було придушено і знищено ще кілька дронів, і внаслідок падіння осколків почалася пожежа, яка спровокувала детонацію вибухонебезпечних об'єктів.
 
"Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель, наразі не виявлено", - йдеться у повідомленні.
 
Після дронової атаки в Острогозьку горить і вибухає склад боєприпасів, повідомляє видання ASTRA. Журналісти додали, що в цьому місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міноборони росії.

 

пожежабоєприпасивійна в Україніросія окупанти

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