У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23
07 вересня 2024, 10:22
Фото: firtka.if.ua
Повідомляється, що детонація триває вже кілька годин.
У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23.
Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.
"У Воронезькій області горить і детонує склад боєприпасів. За повідомленням моїх джерел, це місце звідки здійснювалися пуски балістичних ракет KN-23. Кілька тижнів тому неподалік був атакований ще один великий склад", - зазначив він.
Мусієнко додав, що поки росія шукає ракети по світу, Сили оборони України зменшують її потенціал.