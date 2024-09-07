Повідомляється, що детонація триває вже кілька годин.

У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"У Воронезькій області горить і детонує склад боєприпасів. За повідомленням моїх джерел, це місце звідки здійснювалися пуски балістичних ракет KN-23. Кілька тижнів тому неподалік був атакований ще один великий склад", - зазначив він.

Мусієнко додав, що поки росія шукає ракети по світу, Сили оборони України зменшують її потенціал.