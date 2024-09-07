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У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23

07 вересня 2024, 10:22
У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23
Фото: firtka.if.ua
Повідомляється, що детонація триває вже кілька годин.
У Воронезькій області рф знищено склад північнокорейських ракет KN-23.
 
Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.
 
"У Воронезькій області горить і детонує склад боєприпасів. За повідомленням моїх джерел, це місце звідки здійснювалися пуски балістичних ракет KN-23. Кілька тижнів тому неподалік був атакований ще один великий склад", - зазначив він.
 
Мусієнко додав, що поки росія шукає ракети по світу, Сили оборони України зменшують її потенціал.
війна в УкраїніВоронежросія окупанти

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