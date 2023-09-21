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ПОЛІТИКА

У ВПС США стурбовані "співпрацею та змовою" росії та Ірану

21 вересня 2023, 13:53
У ВПС США стурбовані
Джерело: zn.ua
москва допоможе програмі Тегерана стати більш смертоносною.

Постачання Іраном безпілотників-бомбоносців росії може призвести до того, що москва допоможе програмі Тегерана стати більш смертоносною, що підвищить ризики на Близькому Сході.

Про це заявив головнокомандувач ВПС США на Близькому Сході генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, повідомляє AP.

"Я стурбований зростанням відносин між росією та Іраном і безпілотниками, які постачаються в росію", — сказав Гринкевич ."Хто б міг подумати, що російській федерації знадобиться йти до Ірану заради військового потенціалу, і все ж ми там. Це означає, що росія насправді щось винна Ірану. Мене турбує рівень співпраці, який може статися".

Грінкевич сказав, що він стурбований тим, що російські модернізації іранської технології безпілотних літальних апаратів можуть "перенести" Тегеран, що зробить ці бомбоносії ще більш небезпечними. І через те, що росія заборгувала Ірану боєприпаси, вона могла б повернути прихильність, посиливши тиск на американських пілотів, які все ще літають над Сирією та Іраком у рамках місії з боротьби із залишками угруповання "Ісламська держава".

"Між росією та Іраном тут, у Сирії, може існувати певна співпраця та змова. Подивимося, куди це піде", – сказав Гринкевич. "Це те, за чим ми дуже уважно стежимо. Ці відносини, що розвиваються, викликають у мене військову стурбованість".

СШАвійнаІранрф тероризм

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