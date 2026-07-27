У Вроцлаві побили українську пару

Обоє госпіталізовані з підозрою на струс мозку.

У польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Правоохоронці розслідують інцидент.

Про це пише Radio Wrocław.

Інцидент стався у районі Закшув у неділю, 26 липня. Пара пішла до магазину неподалік від свого будинку, а після виходу з нього кілька чоловіків почали переслідувати їх через "їхній акцент". Нападники наздогнали пару біля автомобіля: спочатку повалили чоловіка на землю та почали бити ногами, а коли жінка спробувала втрутитися – кілька разів ударили її по обличчю та голові. Після нападу зловмисники втекли. Обох постраждалих доправили до лікарні, медики підозрюють у них струс мозку. Жінці наклали шви через травму вуха. Весь інцидент зафіксовано на камеру, поліція розшукує нападників і, ймовірно, розслідуватиме справу за фактом побиття на національному ґрунті.

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців. "Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки", – йдеться у заяві консульства.

Водночас Radio Wrocław уточнює, що конфлікт почався через чергу в магазині, а національний мотив поліція поки називає ймовірним.