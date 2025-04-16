У в'язниці на півдні Франції підпалили автомобілі

Атаки сталися у муніципалітеті Тарасконі на півдні країни.

Сьогодні зранку у в'язниці у муніципалітеті Тарасконі на півдні Франції підпалили автомобілі на тлі боротьби уряду з хвилею нападів на в'язниці.

Про це заявив міністр юстиції країни Жеральд Дарманен, пише Reuters.

“Сьогодні рано вранці були підпалені автомобілі”, ‒ сказав Дарманен C News TV.

Інцидент стався після того, як на початку тижня щонайменше шість в'язниць у Франції стали цілями обстрілів та підпалів.

Минулої доби відбулися численні атаки на французькі в'язниці у відповідь на зусилля уряду придушити "цунамі" кокаїну, що надходить у країну. Невідомі зловмисники обстріляли з автоматичної зброї в'язницю в південному місті Тулон, у той час як під іншими ізоляторами по всій країні спалювали транспортні засоби, а персоналу погрожували. Наразі зрозуміло, чи були атаки скоординованими, і хто їх виконав.