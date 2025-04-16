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У в'язниці на півдні Франції підпалили автомобілі

16 квітня 2025, 11:34
У в'язниці на півдні Франції підпалили автомобілі
Фото: normandie-actu.fr
Атаки сталися у муніципалітеті Тарасконі на півдні країни.
Сьогодні зранку у в'язниці у муніципалітеті Тарасконі на півдні Франції підпалили автомобілі на тлі боротьби уряду з хвилею нападів на в'язниці.
 
Про це заявив міністр юстиції країни Жеральд Дарманен, пише Reuters.
 
Сьогодні рано вранці були підпалені автомобілі”, ‒ сказав Дарманен C News TV.
 
Інцидент стався після того, як на початку тижня щонайменше шість в'язниць у Франції стали цілями обстрілів та підпалів.
 
Минулої доби відбулися численні атаки на французькі в'язниці у відповідь на зусилля уряду придушити "цунамі" кокаїну, що надходить у країну. Невідомі зловмисники обстріляли з автоматичної зброї в'язницю в південному місті Тулон, у той час як під іншими ізоляторами по всій країні спалювали транспортні засоби, а персоналу погрожували. Наразі зрозуміло, чи були атаки скоординованими, і хто їх виконав.
Франціявязниця

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