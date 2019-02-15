У в'язницях Криму утримується понад 80 політв'язнів, - Умеров
Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, повідомляє "Укрінформ".
"Сьогодні в Криму агресія Російської Федерації проявляється в репресіях до всіх нелояльних - каток репресій по Криму котиться досі. Там дуже часто відбуваються облави, арешти, затримання, кримінальні переслідування, адміністративні звинувачення, які потім розглядаються в судах. Понад 80 людей перебувають в СІЗО або в тюрмах (деякі з них вже за етапом пішли на материкову частину Російської Федерації), 24 моряки, яких ми вважаємо військовополоненими ... Майже 120 дітей залишаються без батьківського піклування, тому що їхні батьки перебувають за ґратами", - розповів Умеров.
За його словами, більш як половина заарештованих - кримські татари, а черговим доказом того, що репресії не припиняються, факт учорашнього затримання трьох молодих людей - представників кримськотатарського народу, жителів одного селища.
Умеров сказав, що в зв'язку з великою кількістю політичних в'язнів Меджліс багато зусиль докладає до їх звільнення. Крім того, займається питаннями активного висвітлення проблем Криму, Донбасу, українсько-російської війни в ЗМІ та участі міжнародних організацій (ООН, ЄС, ПАРЄ, ОБСЄ та ін.) в їх рішенні на користь України.
Нагадаємо, Росія анексувала Крим в березні 2014 року. Включення Криму до складу РФ не визнала ні Україна, ні світова спільнота. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.
Після анексії Криму Росією на півострові регулярно проходять обшуки і допити місцевого населення. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакодумством.
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