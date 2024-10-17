У виборчих перегонах на пост американського президента немає лідера – опитування CNN

Було проведено п’ять опитувань, два з яких дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а інші три свідчать про те, що кандидати на президентських перегонах ідуть "нога в ногу".

За оновленими результатами опитування, у середньому 50% виборців підтримують віцепрезидентку та кандидатку від демократів Камалу Гарріс, а колишнього президента і кандидата від республіканців на посаду глави держави Дональда Трампа – 49%

Про це свідчать результати оновленого середнього опитування CNN Poll of Polls.

Інформується, що було проведено п’ять опитувань, два з яких дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а інші три свідчать про те, що кандидати на президентських перегонах ідуть "нога в ногу".

Останній середній показник включає опитування, оприлюднене в ввечері 16 жовтня Fox News, яке не виявило явного лідера в президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа, а 48% – Гарріс.

Як зазначається, в опитуванні Fox 8 із 10 зареєстрованих виборців, які підтримують Трампа, кажуть, що вони здебільшого підтримують його, а не голосують проти Гарріс.

Водночас 66%, які підтримують Гарріс, зазначають, що вони голосують за неї, а не проти Трампа.

Коли виборців просили описати головну проблему чи фактор, що мотивували їх у виборі кандидата, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та аборти; серед прихильників Трампа – економіка, міграція та характеристики кандидатів.

Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.