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У виборчих перегонах на пост американського президента немає лідера – опитування CNN

17 жовтня 2024, 10:31
У виборчих перегонах на пост американського президента немає лідера – опитування CNN
Фото: UNSPLASH
Було проведено п’ять опитувань, два з яких дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а інші три свідчать про те, що кандидати на президентських перегонах ідуть "нога в ногу".
За оновленими результатами опитування, у середньому 50% виборців підтримують віцепрезидентку та кандидатку від демократів Камалу Гарріс, а колишнього президента і кандидата від республіканців на посаду глави держави Дональда Трампа – 49%
 
Про це свідчать результати оновленого середнього опитування CNN Poll of Polls.
 
Інформується, що було проведено п’ять опитувань, два з яких дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, а інші три свідчать про те, що кандидати на президентських перегонах ідуть "нога в ногу".
 
Останній середній показник включає опитування, оприлюднене в ввечері 16 жовтня Fox News, яке не виявило явного лідера в президентських перегонах на національному рівні: 50% вірогідних виборців підтримують Трампа, а 48% – Гарріс.
 
Як зазначається, в опитуванні Fox 8 із 10 зареєстрованих виборців, які підтримують Трампа, кажуть, що вони здебільшого підтримують його, а не голосують проти Гарріс.
 
Водночас 66%, які підтримують Гарріс, зазначають, що вони голосують за неї, а не проти Трампа.
 
Коли виборців просили описати головну проблему чи фактор, що мотивували їх у виборі кандидата, найпоширенішими причинами серед прихильників Гарріс були неприязнь до іншого кандидата, захист демократії та аборти; серед прихильників Трампа – економіка, міграція та характеристики кандидатів.
 
Останні опитування показали, що Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.
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