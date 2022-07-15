БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМережа АЗК WOG відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У WOG можна знову розраховуватись готівкою за пальне
Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками
Фото: zn.ua
Про це повідомляє пресслужба мережі.
"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", – йдеться в повідомленні.
Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками.
Також, у зв’язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня, компанія поступово відновлюватиме роботу АЗК в Києві та Київській області. Так, знову відкрився автозаправний комплекс на Броварському проспекті, 11.
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