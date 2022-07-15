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У WOG можна знову розраховуватись готівкою за пальне

Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками
Мережа АЗК WOG відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".
У WOG можна знову розраховуватись готівкою за пальне Фото: zn.ua

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", – йдеться в повідомленні.

Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками.

Також, у зв’язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня, компанія поступово відновлюватиме роботу АЗК в Києві та Київській області. Так, знову відкрився автозаправний комплекс на Броварському проспекті, 11. 

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15 07 2022 15:19
ТЕГИ: пальне, АЗС
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