У WOG можна знову розраховуватись готівкою за пальне

Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками

Мережа АЗК WOG відновила обслуговування всіх категорій клієнтів, в тому числі "за готівку".

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Автозаправні комплекси, де раніше діяв лише безготівковий спосіб оплати, знову обслуговуватимуть всіх клієнтів без обмежень", – йдеться в повідомленні.

Раніше АЗС цієї мережі обслуговували клієнтів лише за талонами та паливними картками.

Також, у зв’язку зі збільшенням обсягів пального на ринку країни з липня, компанія поступово відновлюватиме роботу АЗК в Києві та Київській області. Так, знову відкрився автозаправний комплекс на Броварському проспекті, 11.