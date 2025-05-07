У WSJ розповіли, як на війні наживаються на загиблих військових

Родинам загиблих доводиться витрачати десятки тисяч гривень, попри державну допомогу.

Весною 2023 року у Полтаві, що в Дніпропетровській області, правоохоронці викрили корупційну схему на ритуальних послугах для загиблих українських військових.

За даними The Wall Street Journal, директор місцевого похоронного бюро Олександр Бургардт та заступник начальника служби ритуальних послуг Сергій Нечипоренко зустрілися на кладовищі, щоб домовитися про перевезення тіл 23 загиблих солдатів ЗСУ — за готівковий "відкат".

Згідно з даними прокуратури, чиновник погодився передати контракт Бургардту за 13 200 гривень — лише чверть від суми, яку мала б заплатити міська влада. Нечипоренка нині тимчасово усунено з посади, він заперечує всі обвинувачення, наголошуючи, що контракти були укладені до його вступу на посаду. Сам Бургардт звинувачень не отримав і стверджує, що сам звернувся до поліції, коли з нього почали вимагати нові хабарі.

"Ніхто з нас не без гріха, але, вважаю, мають бути межі... особливо коли на війні гинуть молоді хлопці", — заявив він.

Це не поодинокий випадок. Лише минулого місяця в Кривому Розі затримали вісьмох чиновників і власника ритуального агентства за подібні злочини. Як повідомляє Transparency International, Україна посідає 105-те місце у світовому рейтингу сприйняття корупції. Попри бойові дії, дрібна корупція залишається глибоко вкоріненою, зокрема в таких чутливих сферах, як поховання загиблих військових.

Зазвичай хабарі від ритуальних агентств отримують ті, хто може повідомити про смерть: поліцейські, медики, рятувальники. Похорони військових — це особливо прибутковий сегмент. Агенції платять за великі контракти на перевезення й поховання, завищують ціни на труни, надгробки, а прибутком діляться з посадовцями.

За словами старшого слідчого Нацполіції Миколи Лиска, "війна створює сприятливий ґрунт для нових корупційних схем, на яких злочинці наживаються на людському горі".

Кожна сім'я загиблого може отримати 15 000 гривень від держави на поховання. Вибір ритуального агентства — не за родиною, а визначається місцевою владою через тендери. Часто умови цих тендерів прописуються під конкретні компанії, які платять хабарі для перемоги. У підсумку — невдоволення рідних. Так, мати загиблого піхотинця Лариса Овчаренко розповіла, що компанія забезпечила її сина дешевою труною, простим хрестом і штучними квітами. Жінці довелося витратити ще 30 000 гривень, аби гідно попрощатися із сином.