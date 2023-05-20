У Японії анонсували нові санкції проти росії

Японія планує заборонити надавати росії послуги в будівельній та інженерній галузі.

У Японії оголосили про запровадження додаткових санкцій проти росії.

Про це пише японське видання Nikkei Asia.

Влада Японії заявила, що заборонить надавати росії послуги в будівельній та інженерній галузі. Напередодні заступник генсека Кабміну Японії Сейдзі Кіхара сказала, що Токіо додасть у санкційні списки щодо росії приблизно 100 осіб за обхід уже чинних санкцій.

Крім того, росії заборонять постачати товари приблизно 80 організаціям, пов’язаним із військовою галуззю рф.