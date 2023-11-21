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У Японії пролунала повітряна тривога через запуск ракети з КНДР

21 листопада 2023, 19:51
У Японії пролунала повітряна тривога через запуск ракети з КНДР
Фото: Shutterstock.com
Уряд країни закликав людей пройти в укриття.

У японській південній префектурі Окінава після запуску північнокорейської ракети пролунала повітряна тривога.

Про це повідомляє Kyodo News.

Через екстрену систему сповіщення J-Alert японський уряд закликав людей сховатися в укриттях або у метро. Про ракету якого типу йдеться – невідомо. Але за інформацією південнокорейських військових, Північна Корея могла здійснити нову спробу запустити військовий розвідувальний супутник.

Японія і Південна Корея заявили, що це може бути третя спроба Північної Кореї вивести на орбіту супутник-шпигун всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

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