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У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала – Reuters

01 січня 2024, 12:07
У Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала – Reuters
Фото: Укрінформ
Підземні поштовхи сколихнули в тому числі столицю.

У понеділок 1 січня у центральній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала. Поштовхи викликали також цунамі. 

Про це пише Reuters.

"Цунамі висотою близько 1 метра обрушилося на частини узбережжя Японського моря з очікуваною більшою хвилею", – пише Reuters.

CNN повідомив, що землетрус, глибина якого становила 10 кілометрів, стався о 16:10 за місцевим часом приблизно за 42 кілометри на північний схід від Анамізу в префектурі Ісікава.

Японське метеорологічне агентство опублікувало попередження про цунамі для прибережних префектур Ісікава, Ніігата і Тояма.

На даний момент на атомних електростанціях немає ніяких відхилень, проте профільні служби уважно стежать за ситуацією.

Японіяземлетрусвійна в Україніросія окупанти

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