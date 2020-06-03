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У Японії суттєво зросла кількість кібератак

“Кіберцентр щодня виявляв у середньому 4192 кібернетичні атаки, що майже на 50% більше, ніж минулого року”
Поліція Японії минулого року щодня виявляла рекордну кількість кібератак.
У Японії суттєво зросла кількість кібератак

Про це пише Xinhua із посиланням на Національне поліційне агентство Японії, передає УКРІНФОРМ.

“Кіберцентр щодня виявляв у середньому 4192 кібернетичні атаки, що майже на 50% більше, ніж минулого року”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вірогідною причиною зростання кількості атак є збільшення числа можливих цілей, таких як під’єднана до Інтернету домашня техніка.

“Кількість виявлених поліцією кіберзлочинів у порівнянні із минулим роком зросла на 479 випадки й досягла у 2019-му році 9519-ти, встановивши рекорд четвертий рік поспіль”, - зазначає Xinhua. 

Найчастіше поліція виявляла дитячу проституцію та порнографію, що разом склали 2281 випадок. Ще 785 - злочини, пов’язані із викраденням паролів чи ідентифікаційних документів.

“Сума грошей, отриманих в незаконних операціях за допомогою інтернет банків, досягла 2,52 мільярда йен ($23,5 мільйона), що уп’ятеро більше, ніж минулого року”, - підсумовує Xinhua.

Нагадаємо, що створено Кібернетичні сили Євросоюзу швидкого реагування, до складу яких увійшли представники шести європейських держав. Ініціатором їхнього створення стала Литва.

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06 03 2020 12:20
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