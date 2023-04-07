В Японії у море впав військовий гелікоптер – Reuters

На борту було 4 члени екіпажу та 6 пасажирів. Триває операція з пошуку та порятунку.

Військово-транспортний гелікоптер Black Hawk, зник з радарів після того, як залишив базу Сухопутних сил самооборони неподалік Міякозими, частини ланцюга островів Окінава на південному заході країни.

Про це повідомляє Reuters.

Кораблі ВМС Китаю, що прямують до Тихого океану зі Східно-Китайського моря, часто проходять поблизу Міякозими, де з 2019 року розміщено мобільні протикорабельні ракетні установки GSDF.



Берегова охорона Японії, військові кораблі і літаки, що виявили уламки літака у воді, займалися пошуком чотирьох членів екіпажу гелікоптера і шести пасажирів, що зникли безвісти.