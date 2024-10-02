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У Японії в аеропорту вибухнула бомба: скасували понад 80 авіарейсів

02 жовтня 2024, 20:53
У Японії в аеропорту вибухнула бомба: скасували понад 80 авіарейсів
Фото: з вільного доступу
Наразі фахівці з'ясовують, що саме спричинило раптову детонацію.
У Японії, в аеропорту Міядзакі, скасовано понад 80 рейсів через вибух на рульовій доріжці американської бомби часів Другої світової війни.
 
Про це пише The Washington Times.
 
Зазначається, що внаслідок вибуху в аеропорту Міядзакі на південному заході Японії утворилася велика вирва на руліжній доріжці, що призвело до скасування польотів.
 
Чиновники Міністерства земель і транспорту Японії заявили, що під час вибуху поблизу літаків не було, тому обійшлося без постраждалих.
 
Розслідування підтвердило, що вибух спричинено 500-фунтовою американською бомбою, і жодної подальшої небезпеки немає. Наразі фахівці з'ясовують, що саме спричинило раптову детонацію.
 
Відео, записане найближчою авіаційною школою, показало, як вибух викидає шматки асфальту в повітря, наче фонтан. На рульовій доріжці з'явилася вирва, діаметром близько 7 метрів та глибиною метр. Генеральний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі повідомив, що польоти планується поновити вранці у четвер.
 
Аеропорт Міядзакі збудований у 1943 році як колишній навчальний аеродром Імператорського флоту Японії, з якого деякі льотчики-камікадзе вилітали на завдання для здійснення атак, що завершувалися самогубством.
 
У цьому районі було виявлено кілька бомб, що не розірвалися, вони були скинуті американськими військовими в роки Другої світової війни. Сотні тонн снарядів тих часів залишаються похованими по всій Японії, їх іноді виявляють у ході будівельних робіт.

 

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