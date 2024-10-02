У Японії в аеропорту вибухнула бомба: скасували понад 80 авіарейсів

Наразі фахівці з'ясовують, що саме спричинило раптову детонацію.

У Японії, в аеропорту Міядзакі, скасовано понад 80 рейсів через вибух на рульовій доріжці американської бомби часів Другої світової війни.

Про це пише The Washington Times.

Зазначається, що внаслідок вибуху в аеропорту Міядзакі на південному заході Японії утворилася велика вирва на руліжній доріжці, що призвело до скасування польотів.

Чиновники Міністерства земель і транспорту Японії заявили, що під час вибуху поблизу літаків не було, тому обійшлося без постраждалих.