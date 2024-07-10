У Японії затримали росіянина за незаконний експорт плавзасобів для військових цілей

Чоловіка підозрюють в експорті гідроциклів, двигунів для кораблів та мотоциклів.

У місті Осака затримали 38-річного росіянина Андрія Сову — представника торгової компанії Astrade, за незаконний експорт до росії плавзасобів та інших предметів, які могли використовуватися у військових цілях.

Про це повідомляє японське видання Nikkei.

Чоловіка підозрюють в експорті гідроциклів, двигунів для кораблів та мотоциклів. Вивіз таких товарів заборонений в Японії, оскільки вони можуть використовуватись у військових цілях. Це перше затримання в країні за нелегальний експорт до росії після вторгнення в Україну.

За даними поліції, з січня 2023 року підозрюваний переправив в росію товарів на $241 000 (майже 10 млн грн) Ймовірно, вантаж експортувався через Південну Корею, і підтверджено, що він прибув до порту Владивостока в лютому 2023 року. Щодо розслідування, то підозрюваний відмовляється давати коментарі.

У генеральному консульстві рф повідомили, що «зʼясовують деталі щодо затримання».

З 17 квітня Японія забороняє експорт з рф 164 категорій товарів. Мова йде про електрообладнання та його частини (зокрема, літій-іонні та нікель-гідридні акумулятори), мінеральне паливо та олії (включаючи моторне мастило для машин), електроінструменти (шліфувальні інструменти для обробки дерева, пробки, твердої гуми, пластику), вироби з нержавіючої сталі, потрійні труби, зварні труби.