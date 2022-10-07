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У Японії з'явився завод, який використовує мінімальну кількість енергії

Це перший великий завод у Японії, будинок якого отримав сертифікат нульового енергетичного балансу
Японський виробник електронного обладнання продемонстрував свій новий завод, який практично не споживає енергії
У Японії з Фото: saee.gov.ua

Компанія Oki Electric Industry провела показ свого підприємства з випуску комунікаційного обладнання на північ від Токіо. Площа його виробничих приміщень перевищує 18 000 кв. м. Це перший великий завод у Японії, будинок якого отримав сертифікат нульового енергетичного балансу.

Промислове підприємство живиться енергією від сонячних батарей, встановлених на даху. Енергозберігаюче обладнання, що включає автоматичну систему регулювання освітлення та кондиціювання повітря в залежності від операцій на заводі, забезпечує, що електрика не витрачається марно.

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10 07 2022 14:50
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