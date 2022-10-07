ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонський виробник електронного обладнання продемонстрував свій новий завод, який практично не споживає енергіїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії з'явився завод, який використовує мінімальну кількість енергії
Це перший великий завод у Японії, будинок якого отримав сертифікат нульового енергетичного балансу
Фото: saee.gov.ua
Компанія Oki Electric Industry провела показ свого підприємства з випуску комунікаційного обладнання на північ від Токіо. Площа його виробничих приміщень перевищує 18 000 кв. м. Це перший великий завод у Японії, будинок якого отримав сертифікат нульового енергетичного балансу.
Промислове підприємство живиться енергією від сонячних батарей, встановлених на даху. Енергозберігаюче обладнання, що включає автоматичну систему регулювання освітлення та кондиціювання повітря в залежності від операцій на заводі, забезпечує, що електрика не витрачається марно.
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10 07 2022 14:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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