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ПОЛІТИКА

У Єгипті розпочалися президентські вибори

10 грудня 2023, 13:43
У Єгипті розпочалися президентські вибори
Фото: з вільних джерел
Голосування триватиме три дні.

Жителі Єгипту в неділю, 10 грудня, голосують на президентських виборах. Чинний лідер країни Абдель Фаттах ас-Сісі розраховує залишитися при владі, поки Єгипет бореться з економічною кризою, а думки населення затьмарені війною у Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

Перемога дасть ас-Сісі третій шестирічний термін на посаді президента, під час якого першочерговими пріоритетами стануть приборкання майже рекордної інфляції, подолання хронічного дефіциту іноземної валюти та запобігання розширенню війни між Ізраїлем і Хамас.

Вибори триватимуть три дні, а результати мають оголосити 18 грудня.

З початком голосування в неділю вранці невеликі натовпи людей зібралися на виборчих дільницях у Каїрі. На входах на площу Тахрір у центрі міста розгорнуті загони спецпризначенців.

Критики вважають вибори фікцією після десятирічного придушення інакомислення в країні. 

Протистояти ас-Сісі на виборах мали право три кандидати, жоден з яких не є високопоставленою фігурою. Найвідоміший потенційний претендент припинив свою кампанію в жовтні, заявивши, що чиновники і бандити націлилися на його прихильників - звинувачення відкинуті національним виборчим органом Єгипту.

Влада і коментатори жорстко контрольованих місцевих ЗМІ закликали єгиптян прийти на вибори, хоча за кілька днів до голосування деякі люди говорили, що не знають, коли воно відбудеться. Інші говорили, що вибори нічого не змінять.

Як командувач армією, ас-Сісі очолив повалення першого демократично обраного президента Єгипту Мухаммеда Мурсі у 2013 році. Після цього ас-Сісі був обраний на посаду президента, отримавши 97% голосів виборців.

Відтоді він придушував ліберальних і лівих активістів, а також ісламістів. Правозахисні групи заявляють, що десятки тисяч людей були ув'язнені.

Ас-Сісі і його прихильники стверджують, що такі заходи контролю були необхідні для стабілізації Єгипту і протидії ісламістському екстремізму. Його переобрали на посаду президента у 2018 році знову з 97% голосів.

Економічний тиск став панівним питанням для 104-мільйонного населення Єгипту, яке швидко зростає: деякі люди скаржаться, що уряд віддає перевагу дорогим великим проектам, в той час як держава бере на себе все більше боргів, а громадяни намагаються боротися зі стрімким зростанням цін.

Передвиборча кампанія була стриманою, ас-Сісі дотримувався типової програми, яка включала відкриття ярмарку зброї, інспекцію доріг та іспити у кандидатів на вступ до військових і поліцейських академій.

Деякі аналітики кажуть, що вибори, які спочатку очікувалися на початку 2024 року, були перенесені, щоб після голосування можна було провести економічні зміни.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) веде переговори з Єгиптом про виділення додаткового фінансування в межах чинної кредитної програми на суму три мільярди доларів, яка застопорилася через затримки з продажем державних активів і обіцяного переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

вибориЄгипет

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