У Єгипті зацікавились українським зерном
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на сайт ОП.
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосили про необхідність реалізації проектів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі.
Жовква відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки.
Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.
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