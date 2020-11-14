У Єгипті зацікавились українським зерном

Наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки

Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на сайт ОП.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосили про необхідність реалізації проектів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі.

Жовква відзначив наявний потенціал до збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки.

Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Посол Єгипту також висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

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