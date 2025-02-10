У ЄК рекомендують Україні вивчити необхідність обмежень воєнного стану

Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.

За словами європосадовця, запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.

При цьому Копман не уточнив, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу Європейська комісія чекає на зміни.

Втім, з виступів посадовців виходить, що уряд про ці очікування знає та готує зміни. У тому числі – під тиском ЄС, зазначає ЗМІ.

"Дійсно, у нас призупинилися конкурси на держслужбу. Відповідно, нам треба розробити зміни до закону про воєнний стан та про державну службу та поновити конкурсну процедуру. Питання непросте, але з ним абсолютно реально впоратися. Втім, європейські партнери також наполягають, що треба це деполітизувати, і є певний перелік пропозицій", – пояснила голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина.