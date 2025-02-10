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У ЄК рекомендують Україні вивчити необхідність обмежень воєнного стану

10 лютого 2025, 18:55
У ЄК рекомендують Україні вивчити необхідність обмежень воєнного стану
Фото: з вільного доступу
Уряд про ці очікування знає та готує зміни, пише Європейська правда
Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.
 
Про це він сказав під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", його цитує  "Європейська правда".
 
За словами європосадовця, запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.
 
"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.
 
При цьому Копман не уточнив, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу Європейська комісія чекає на зміни.
 
Втім, з виступів посадовців виходить, що уряд про ці очікування знає та готує зміни. У тому числі – під тиском ЄС, зазначає ЗМІ.
 
"Дійсно, у нас призупинилися конкурси на держслужбу. Відповідно, нам треба розробити зміни до закону про воєнний стан та про державну службу та поновити конкурсну процедуру. Питання непросте, але з ним абсолютно реально впоратися. Втім, європейські партнери також наполягають, що треба це деполітизувати, і є певний перелік пропозицій", – пояснила голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

 

воєнний станЗСУвійна в Україніросія окупанти

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