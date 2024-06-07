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В Ємені хусити захопили співробітників ООН та інших міжнародних організацій – DW

07 червня 2024, 15:55
В Ємені хусити захопили співробітників ООН та інших міжнародних організацій – DW
Фото: ajanshaber.com
Бойовики здійснили рейди до будинків та офісів працівників міжнародних організацій.

У Ємені хусити захопили співробітників ООН та інших міжнародних організацій.

Про це повідомляє DW. 

Представники міжнародно визнаного уряду Ємену повідомили, що хусити затримали дев'ятьох співробітників ООН, трьох співробітників Національного демократичного інституту (фінансується США) і трьох співробітників місцевої правозахисної групи.

Бойовики здійснили рейди до будинків та офісів працівників міжнародних організацій, конфіскувавши їх телефони та комп'ютери. За словами представників міжнародно визнаного уряду Ємену, який контролює переважно південні райони країни, затримані співробітники ООН працюють в управлінні з прав людини та управлінні з гуманітарних питань.

Хусити, які підтримують Іран і атакують судна в Червоному морі, останні три роки утримували близько 20 єменських співробітників посольства США в Сані. Саме посольство призупинило роботу у 2014 році.

 

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